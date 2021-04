La foto de Madonna sin ropa que demuestra que por ella no pasa el tiempo

El próximo mes de julio se cumplirán 37 años desde que Madonna debutará con su primer álbum de estudio. Con su primer disco consiguió catapultarse al más absoluto estrellato, de donde todavía no se ha bajado.

A sus 62 años la cantante parece que sigue teniendo su 'Lucky Star' por ahí arriba, el cual sigue iluminándola para que el mundo entero pueda verla. Y si su estrellita se despista en algún momento no pasa nada, porque ya se las ingenia Madonna para convertirse en el centro de todas las miradas.

Con las últimas fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram, la artista no ha tardado ni un día en revolucionar a toda la red. Madonna ha colgado varios 'selfies' en los que aparece posando en topless. En las instantáneas luce una larga melena rubia con la que cuidadosamente tapa la parte más prominente de su cuerpo. La publicación de la reina del pop ha recabado millones y millones de reacciones por parte de sus fans, así como de otras celebrities como Rita Ora, Ariana Grande o el modelo español, Jon Kortajarena, con quien mantiene una buenísima relación y que le dejaba el siguiente comentario: "Jesuscrist".

Junto a sus sugerentes imágenes, Madonna escribía "porqué tengo que explicarlo todo........,.......". No sabemos a lo que se referirá exactamente, pero lo que desde luego no hace falta que le explique a nadie es lo estupenda que está. Parece que la edad no pasa por ella y sino que se lo pregunten a Ahlamalik Williams, el bailarín 35 años menor que ella con quien actualmente mantiene una relación sentimental.

Madonna atraviesa una etapa muy dulce. Está feliz con su nuevo novio y además, entre manos se trae un proyecto que también le ilusiona mucho. La cantante prepara junto a la guionista ganadora de un Óscar, Diablo Cody (‘Juno’, ‘Jennifer’s Body’) un biopic sobre su vida. Así es, como ninguna de la grandes productoras le había propuesto hacer una película sobre su figura, pues Madonna ni corta ni perezosa se va producir ella misma.

