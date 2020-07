Madonna ha publicado una fotografía tomada por ella misma frente al espejo en la que aparece con unas braguitas negras, un gorro del mismo color, cubriendo sus pechos con los brazos y apoyada sobre una muleta. Y es que, ya sabemos que a ella le gusta ser original hasta a la hora de posar...

"Todos tienen una muleta", es el mensaje que ha escrito Madonna en el pie de foto. Recordemos que la cantante continúa recuperándose de una operación de rodilla a la que se sometió por una lesión y por la que, además, tuvo que cancelar varias fechas de gira.

La estrella del pop ha dejado Lisboa para irse a Londres, desde donde ha mostrado su apoyo y se ha unido al movimiento Black Lives Matter, después de la muerte de George Floyd en EE.UU. La cantante, que siempre ha mostrado estar muy concienciada con el tema del racismo, publicó un vídeo de su hijo bailando con They Don't Care About Us, de Michael Jackson, en honor a Floyd, y en el que quiso recalcar: ''El asesinato brutal viaja por el mundo a mi hijo David Dances para honrar y rendir homenaje a George y su familia, y a todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos. #davidbanda #JusticiaforGeorgeFloyd #MichaelJackson''.

