Lucas Gil viene surcando los mares desde Brasil para conquistarte

Descubriendo a…

Si creías que no ibas a ver a otro brasileño que te dejasen con la boca abierta, no estabas en lo cierto. Desde lo más adentro de los mares llega Lucas Gil, el brasileño que con sólo una sonrisa te dejará sin respiración. A pesar de que no considere ser modelo como un trabajo, no hay duda de que está hecho para eso. Sobre un barco o una tabla de surf… ¿Quién no navegaría por los mares junto a él?