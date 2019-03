Los más de 700.000 mil usuarios españoles usuarios de la aplicación Happn han elegido a los deportistas más sexys que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El 5 de agosto darán el pistoletazo de salida pero ya se han repartido las medallas en cuanto a belleza se refiere. Los votantes han elegido en base a "tener un punto atractivo", "ser su tipo" o "tener mucho carisma" entre otras cualidades.

La jugadora de vóley playa, Elsa Baquerizo, comparte oro con la gimnasta Carolina Rodríguez. El segundo puesto se lo lleva Eli Pinedo (balomnano) y la medalla de bronce es para la nadadora Ona Carbonell. Ya fuera del podio les siguen Rafa Nadal y la tenista Garbiñe Muguruza. Melani Costa o Cristian Toro también aparece en la lista.

Pero el cometido de Happn no es hacer ranking de los más sexys o los más guapos, la aplicación quiere poner en contacto a personas que se han encontrado alguna vez por la calle y que por algún motivo se han llamado la atención pero no tienen forma de conocerse. ¡20 millones de personas ya lo usan! ¿Estará aquella con la que te cruzaste el otro día y no pudiste evitar girar la cabeza?