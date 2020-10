La foto sexy de Lola Índigo que ha provocado comentarios como este: "Ñam, ñam"

Las publicaciones de Lola Índigo nunca dejan indiferente a nadie. La cantante alcanzó el éxito con su primer single 'Ya no quiero ná' en 2018, y desde entonces no ha dejado de sorprender con sus temas y videoclips que se han convertido en grandes éxitos. Además de cantar, Lola baila realmente bien y sus seguidores no dudan en intentar imitar cada una de sus coreografías.

A esto se le suma lo sexy que se suele mostrar en sus redes sociales. Ya durante sus vacaciones de verano vimos posados de infarto en las playas que visitó. Y ahora, ya en Madrid y en pleno lanzamiento de 'Santería', el tema que acaba de sacar junto a Danna Paola y Denise Rosenthal, Lola ha tenido que cambiar las playas y barcos por el espejo de su casa.

La instantánea ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos de seguidores, y otros de amigos y compañeros de profesión como Mala Rodríguez que, como puedes ver en el vídeo, solo ha necesitado seis letras para expresar lo que ha sentido al ver el posado de su compañera y amiga.

Seguro que te interesa…

Las palabras de Don Patricio que demuestran lo orgulloso que está de Lola Índigo