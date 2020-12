Los problemas de Lola índigo con su cuerpo: "Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre"

Tras protagonizar la portada Women's Health, Lola Índigo ha decidido abrir el corazón a sus seguidores y hablar abiertamente sobre las diferentes fases que ha vivido en su cuerpo…

La cantante presume de un increíble cuerpazo en la portada del magazine, pero como ella misma confiesa no siempre ha sido así: "Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio. Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings".

Pero como la propia artista reconoce, hasta que no se ha aceptado a sí misma no ha conseguido quererse y tener esa confianza que le ha llevado a convertirse a día de hoy en una mujer empoderada: "He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad".

Un cuerpazo que ha conseguido alcanzar tras encontrar ese equilibrio en ella misma, y con mucho esfuerzo: "No hay un secreto ni método exacto para encontrar este equilibrio, pero a mí la danza y el deporte me han hecho muy feliz", escribe junto al post que te mostramos en el vídeo donde presume de tipazo en portada.

