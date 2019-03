Lindsay Lohan, sesión fotográfica 'al descubierto'

Si es que no puede ser estar continuamente en el ojo del huracán porque surge cualquier descuido y ,¡flash!, ahí tienes una fotografía para la posterioridad y más si se trata de una celebrity que no sale de una, cuando ya se mete en otra.

Esto fue lo que le sucedió a Lindsay Lohan durante una sesión de fotos en Miami Beach. Le colocaron un vestido floreado con un escote de vértigo y ¡zaca¡, ahí que había un objetivo a punto para captar el momento tetilla al descubierto.

Las cosas como son: el vestido no le quedaba pegado al cuerpo. Es más, diríamos que lo que es el escote era más bien 'bocón'. De ahí que ella, recolocándose el chalequillo de pelo que llevaba encima, no fuera consciente del momento tetil que estaban captando las cámaras.

Pero, ¿y sus compañeros? Los que estaban por allí alrededor, ¿no le decían nada? Si es que míralos ellos, ahí al lado sin decir ni 'mu' y la pobre Lindsay enseñando el pecho. ¡Ay chica, si es que no levantas cabeza!

La actriz no puede dar un paso el falso y es que sus continuos problemas legales le han convertido en objetivo de todas las cámaras. Una intenta pasar un día distendido fuera del ir y devenir de los juzgados, ¡y mira lo que le pasa! Pues Lindsay, como se suele decir: 'al que no le guste, que no mire'.