Liam Payne acaba de cumplir las fantasías de algunos de sus fans con las insinuantes imágenes de la última campaña de Hugo Boss, en las que llega a aparecer desnudo y en la cama con Stella Maxwell, el famoso ángel de Victoria's Secret y la ex de Kristen Stewart.

Kristen Stewart y Stella Maxwell abandonan Toronto de la mano | Gtres

El cantante ha demostrado que puede presumir de un físico de infarto, y es que seguro que más de uno desearía estar en el lugar de Stella en las instantáneas. Aunque, tal y como admitió recientemente en una entrevista para la revista GQ, que ni siquiera él esperaba que la campaña terminaría siendo tan picante. "Terminó siendo mucho más íntimo de lo que pensaba, y para Stella también. Ella también estaba desnuda.Y yo estaba, ya sabes, '¡No mires!' Estaba desnuda detrás de mí y yo pensaba: 'Liam, no mires lo que sea que hagas'", ha explicado

No cabe duda de que incluso la pareja se encontró en una posición algo incómoda al grabar las escenas, aunque finalmente el resultado ha sido impactante. "Estaba sentado afuera fumando un cigarrillo pensando: 'Básicamente acabo de filmar pornografía suave', ha reconocido el ex integrante de One Direction, que también ha reconocido que su madre no estaba muy contenta después del rodaje.

Aunque esta no es la primera vez que Liam no duda en lucir sus atributos, y es que no hace mucho, su fotógrafo subió una imagen suya en la que aparece desnudo. ¡La cosa está que arde!