Liam Payne desata la locura al publicar una imagen desnudo en Instagram

OMG! Liam Payne ha desatado la locura al publicar una foto en su cuenta personal de Instagram 'supuestamente desnudo' en la popa de un barco. En la polémica imagen, el componente de One Direction aparece con los brazos abiertos, el viento a favor, sus partes más nobles pixeladas y una cara de asombro propia de 'me habéis pillado en bolas'. El cantante tituló: “Maldita sea. Esos eran mis últimos pantalones”.

No sabemos si finalmente encontró otros pantalones que ponerse, pero la instantánea no tardó en volverse viral después de que sus millones de fans comentaran y retuitearan aquella imagen. No podían creer que su ídolo se hubiese fotografiado de esa guisa y encima que lo hubiese publicado él mismo en su Instagram. El furor fue tal que Liam confesó en seguida que se trataba de una broma y que debajo del pixelado había un bañador, por lo tanto, no estaba desnudo como todo el mundo parecía (y deseaba) creer.

Ahora ya sabemos a qué se dedica el componente de 1D en sus ratos libres entre concierto y concierto…