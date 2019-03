Lexy Panterra arrasa con un nuevo vídeo en Youtube y podría convertirse en la nueva reina del twerking

Desde hace unos años, Miley Cyrus, Nicki Minaj y Jennifer Lopez se disputaban el trono de la reina del twerking. Hace poco más de un año apareció una nueva candidata al título y que llegó pisando fuerte, Lexy Panterra.

Lexy, que es profesora de fitness en California y tiene un cuerpazo de escándalo, se ha dedicado durante estos últimos meses a mejorar la práctica del twerking. En su perfil de Instagram ya tiene más de 1.6 millones de seguidores (hace un año tenía 100).

Con una frecuencia de entre 2 y 3 meses, Panterra ha ido colgando algunos vídeos en Youtube en los que mueve el trasero a una velocidad vertiginosa.

El último, con la canción 'Used to Know', nos ha dejado hipnotizados y con la boca abierta cual buzón. Hace diez días desde que se publicó en internet y ya cuenta con casi dos millones de reproducciones y más de 2.100 comentarios.

¿Debería Miley empezar a temer por su trono?