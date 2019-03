Lena Dunham abandona Twitter tras recibir insultos por su imagen en ropa interior

Hace unos días era Gigi Hadid la que publicaba una carta en Instagram en la que respondía a todos aquellos que se habían metido con su físico por tener curvas a pesar de ser modelo.

Ahora ha sido Lena Dunham la que tambén ha tendio que actuar cuando, tras publicar una imagen suya en ropa interior, ha recibido todo tipo de insultos. “Ponte a dieta, cerda”, “nadie quiere ver ese montón de grasa” o “dan ganas de vomitar” son algunos de los comentarios que ha recibido Lena, tanto de hombres como de mujeres.

Por esta razón, la protagonista de ‘Girls’ ha decidido abandonar su Twitter con un simple: “No quiero saber ni la contraseña”, que fue lo que escribió antes de poner punto y final a su perfil en esta red social.

Aun así a partir de ahora será otra persona la que se encargue de su Twitter, ya que la actriz, guionista y directora no quiere abandonar así como así a sus fans.

Además, no es la primera vez que Dunham es insultada a través de las redes en las últimas semanas. Y es que cuando Justin Bieber lanzó su single ‘Whtat do you mean?’ manifestó que no le gustaba nada, lo que provocó la reacción de l@s believers y, como consecuencia, el que ella acabara borrando dicho comentario.