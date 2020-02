Laura Sánchez ha sabido cómo empezar bien este 2020. La modelo ha hecho las maletas y se ha escapado a las Maldivas para disfrutar de unos increíbles días de descanso.

Unas vacaciones de ensueño con las que la actriz nos ha dado mucha envidia a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias instantáneas de estos días…

Pero ha habido una imagen que no ha pasado desapercibida y ha sido de lo más comentada entre sus seguidores: una foto donde Laura Sánchez aparece completamente desnuda.

Pero no ha sido su desnudo lo que han cuestionado sus seguidores, sino lo mucho que se le nota la marca del bañador después de haberse quemado un poco con el sol: "Llevas el bañador tatuado", "Cuidado con el sol. No aprendemos", "¿Achicharrada no?", "Protector solar"… ¡Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a la foto que te mostramos en el vídeo!

