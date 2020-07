''Sin palabras'', es el mensaje que ha escrito Laura Escanes en su último post en Instagram, y que, además, es como ha dejado a sus seguidores. La influencer, que hace tan sólo unas pocas horas regresaba a casa, disfrutaba de los ''rincones mágicos'' de Menorca, su isla favorita, junto a su marido, Risto Mejide, el hijo de éste y el bebé de ambos, Roma.

La catalana, que lleva ya varios años frecuentando la isla, ha vivido unos días muy intensos rodeada de la mejor compañía y de las mejores vistas: desde los impactantes atardeceres en el barco, los baños en agua cristalina con los peques, sus románticos posados con Risto, hasta los infinitos paseos familiares rodeados de vegetación y naturaleza.

Además Laura ha compartido una publicación en la que han despertado envidias. Sin filtros y con un bikini estampado floral, la mujer de Risto disfrutaba de las vistas que le acompañaban y las que, por lo que parece, le transmiten mucha paz. La imagen, en la que le vemos presumir de cuerpazo, es el claro reflejo de los días de ensueño que ha podido compartir junto a su familia y en la que no se le puede ver más feliz.

''Pibón'', ''Eres de las pocas que no pone filtros!!! Bravo, bravo y bravo'', ''Qué calma tiene que dar, que envidia sana'', son algunos de los comentarios que sus seguidores le han dejado en el tablón y que plasman por escrito todo aquello que la foto transmite.

A pesar de las críticas que hace unos pocos días recibía por parte de algunos usuarios metiéndose con la parte del cuelo que no se suele depilar, Laura no deja pasar el dicho de: ''A palabras necias, oídos sordos'' y vuelve a compartir imágenes en las que no solo se le ve lucir figura, sino además lo muy bien que lo ha pasado estos días.

