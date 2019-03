Las reinas del desnudo, los mejores looks para esta Nochevieja

NOS DESPEDIMOS DEL 2016 Y…

Quedan pocas horas para que nos despidamos definitivamente del 2016 y demos la bienvenida a un nuevo año. Seguro que hay más de una que todavía no sabe qué ponerse, por eso en Celebrities.es os traemos los mejores looks que nos han dejado las famosas en la alfombra roja. Sexys, elegantes y con muchas transparencias, son y seguirán siendo tendencia por mucho tiempo. ¿Te imaginas quién está en la lista? No está Cristina Pedroche, pero sí aparecen algunas VIP como Kim Kardashian, Beyoncé, Kendall Jenner o la mismísima Paris Hilton.