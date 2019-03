Hace unos años, algunos de nuestros famosos se debatían en una 'lucha' constante por conseguir dar vida a Christian Grey, el multimillonario, sádico e irresistiblemente sexy personaje de una trilogía que enamoró a millones de personas en el mundo. Finalmente fue Jamie Dornan quien tuvo el lujo de poder interpretarlo en la gran pantalla. ¡Normal! Aunque al principio no gustó a todos los fans de 'Cincuenta Sombras de Grey', lo cierto es que ya cuenta con millones de adeptos que jamás podrán borrar de su mente algunas escenas que nos ha dejado el británico.

Recientemente ha salido el tráiler de la segunda parte, 'Cincuenta Sombras más oscuras', y es por eso que en Celebrities.es queremos recordar con todos vosotros las mejores escenas que tuvo la primera entrega. ¿Cómo olvidarnos del momento en que Christian Grey le bajaba las 'braguitas' a Anastasia Steele, cuidadosamente, mientras le besaba las piernas y la barriga? O aquella escena en la que perfectamente trajeado (¡Porque cómo le sienta la corbata y el smoking!), Dornan aparecía esperando a Dakota Johnson para darle un paseo por los rascacielos de Seattle en helicóptero. ¿Quién no sueña desde entonces con vivir algo parecido?

Y es que nosotros no podemos olvidarnos de estas escenas, ni de otras aunque al final no formaran parte del film, como en la que Anastasia se despoja de una camisa blanca y se mete en la bañera mientras él la observa en el espejo. Si algo nos ha quedado claro es que al inglés sangre no le falta, por lo menos cuando actúa, y es que tiene una mirada que te atrapa.