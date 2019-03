Laetita Casta se desnuda para la portada navideña de la revista Lui

No hay nada mejor para caldear las bajas temperaturas que un shotting de lo más ‘hot’ protagonizado por una modelo tan voluptuosa como Laetita Casta.

La francesa se ha convertido en la portada del especial navideño de la revista Lui, en la que aparece completamente desnuda. Mostrando sus encantos, Laetita deja claro que sigue teniendo un cuerpazo de infarto, cubierta solo por unas medias negras y unos zapatos rojos de tacón.

Desde luego, a Casta no le importa para nada posar así: “Siempre he hecho desnudos. Tengo una relación con el cuerpo muy particular”, confiesa. Y, para dar más rienda suelta a la imaginación con su posado, añade: “¿Si acepto ser dominada? Si tengo ganas, sí. A partir del momento en el que me dejen elegir, es posible”.