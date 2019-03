Lady Gaga nos muestra su ‘cucu’

Lady Gaga prometió en Twitter dar alguna novedad sobre su nuevo disco. Y dicho y hecho. La cantante publicó en su red social una fotografía en la que aparece de espaldas luciendo trasero y tatuaje, únicamente con una cazadora en la que se lee ‘Born this way’, el título de su nuevo álbum.

Debajo de la foto aparece el mensaje: "THE SONG 2 13 11 THE RECORD 5 23 11". Se supone que son las fechas de salida del disco y de su primer single. Pero no está claro y sus fans siguen intentando descifrarlo.

La excéntrica neoyorquina ha prometido que este nuevo trabajo será ‘el mejor de la década’ . ¿Con qué nos sorprenderá la cantante? ¿Qué atuendos elegirá para sus próximas apariciones?