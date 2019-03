Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus o Irina Shayk son algunas de las famosas que se han desnudado en las redes sociales

PRESUMEN DE SUS ENCANTOS EN LAS REDES

Muchas son las celebrities que no tienen pudor de mostrar sus encantos en las redes sociales. Y es que nuestras famosas están de toma pan y moja y, claro, con semejantes cuerpazos como para no lucirlos. La última en revolucionar el mundo 2.0 ha sido la presentadora patria Patricia Conde quien ha querido captar la atención de los medios mostrando carne para una buena causa. Pero ella no ha sido la última, antes otras VIPs como: Kendall Jenner, Cara Delevingne o Rihanna ya nos dejaron con la boca abierta con sus despelotes en las redes.