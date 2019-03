Lady Gaga deja ver su pecho a través de un transparente body blanco

Todos sabíamos que Lady Gaga es la reina de la extravagancia en cuanto a sus estilismos se refiere y siempre se ha dejado ver de una guisa bastante ‘raruna’ como con sus ya míticos vestidos de carne, gafas de langosta o latas de coca-cola en el pelo. Pero es que desde que la diva del pop está inmersa en la promoción de su nuevo trabajo, ‘ARTPOP’, su look ha pasado de estrafalario sin más a extravagante-exhibicionista. Y no hay un solo día en el que Gaga no nos muestre alguna parte de su anatomía con unos modelitos que bien deberían ser declarados ilegales por el mal gusto.

El último look con el que nos ha sorprendido la ‘sing star’ ha sido con una especie de bañador blanco transparente con el que se podían ver sus ya conocidísimos pechos. Pero esto no es lo único con lo que nos sorprende y es que si no le bastaba en llamar la atención ya con la parte de arriba, también lo consigue con la de abajo donde le sobresalen las braguitas color carne por un lado del body. Toda una falta de clase y estilo a la que ya nos tiene acostumbrados.

Y es que desde que apareció completamente desnuda en el vídeo de su amiga Marina Abramović parece que Gaga le ha cogido el gusto a esto de quitarse la ropa. Posó tal cual vino al mundo en la portada de la revista V Magazine y en otras ocasiones salió a la calle vestida con un tanga dejando su pandero al aire, con un mono sin prácticamente parte de arriba o envuelta en un traje de plástico trasparente. ¿Qué será lo próximo que nos enseñe Lady Gaga?