He viajado mucho este mes, 3 veces a Alemania y también he estado en Francia y Suiza. Oh my God! Of course, he viajado con juguetes eróticos y la semana pasada, me pararon en el aeropuerto y me obligaron a abrir la maleta y everybody vio mis juguetes, oh my God!

Si vas a ir de holidays con juguetes eróticos este verano, ¡esta clase te interesa! Para descubrir los mejores tips para viajar con juguetes eróticos, ¡tienes que darle al play!

Enjoy!

Kisses

La Sex Teacher,

xxx

