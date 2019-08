En el primer vídeo, un hombre me ha escrito porque su mujer nunca quiere tener sexo con él y no sabe qué hacer... ¡Oh my God!

En el segundo vídeo, contesto a la pregunta de otro hombre casado. Esta vez hay mucho deseo. ¡El problema es que hay poco tiempo ya que tienen 4 hijos! Oh my God! Anyway, busca un juguete erótico para su mujer que sea very eficaz y orgásmico. Oh yeah!!

Descubre lo que las he contestado dando al play.

Me despido una semana más no sin antes invitaros a participar y que me preguntéis todas las dudas que tengáis sobre sexo. Podéis escribirme aquí: venus@venusohara.org

Don’t worry por vuestro anonimato, siempre cambio los nombres.

Kisses!

Good luck, students!

La Sex Teacher

xxxx

