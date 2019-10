En el primer vídeo, Alicia está buscando un dildo y me pide consejo. Oh my God!

En el segundo vídeo, contesto a la pregunta de Claudia. Tiene pareja pero él está estudiando en Inglaterra este año. Ella me escrito para pedir consejo para no convertirse en 'una novia celosa'. Oh yeah!!

Descubre lo que las he contestado dando al play.

Me despido una semana más no sin antes invitaros a participar y que me preguntéis todas las dudas que tengáis sobre sexo. Podéis escribirme aquí: venus@venusohara.org

Don't worry por vuestro anonimato, siempre cambio los nombres.

Kisses!

Good luck, students!

La Sex Teacher

xxxx