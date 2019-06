En el primer video, hablo del sexo oral. Un hombre casado me ha escrito diciendo que su mujer nunca le hace sexo oral. Él sí que le hace sexo oral a su mujer y no entiende por

qué no es recíproco. !

En el segundo vídeo, voy a hablar de mi primera experiencia con una mujer. Fue hace 11 años

y me comía mucho la cabeza después. voy a darme el consejo que tanto necestaba escuchar en aquel entonces. Oh my God!

Descubre lo que las he contestado dando al play.

Me despido una semana más no sin antes invitaros a participar y que me preguntéis todas las

dudas que tengáis sobre sexo. Podéis escribirme aquí: venus@venusohara.org

Don’t worry por vuestro anonimato, siempre cambio los nombres.

Kisses!

Good luck, students!

La Sex Teacher

xxxx