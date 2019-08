Si tienes un sueño ligero o tu pareja ronca, puede ser un reto dormir en pareja. Y si no duermes bien, uno está de very mal humor durante el día y esto no es sexy. Oh my God!

Confieso que nunca he podido dormir bien en pareja, pero algunas noches sí que me ha ido bien, sobre todo cuando he seguido estas pautas. Para descubrir mis mejores tips para dormir en pareja, ¡tienes que darle al play!

Enjoy!

Kisses

La Sex Teacher

xxx