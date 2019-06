Consejos para ir a una playa nudista sin sentir vergüenza

En el primer vídeo, Clara me pide tips para ir a una playa nudista sin sentir vergüenza. Yeah!

En el segundo vídeo, Susana está buscando un rollo para este verano y vio el perfil del novio de una amiga suya en una app para ligar y no sabe si debería contárselo o no. Oh my God!

Descubre lo que las he contestado dando al play.

Me despido una semana más no sin antes invitaros a participar y que me preguntéis todas las dudas que tengáis sobre sexo. Podéis escribirme aquí: venus@venusohara.org

Don't worry por vuestro anonimato, siempre cambio los nombres.

Kisses!

Good luck, students!

La Sex Teacher

xxxx