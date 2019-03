La imagen de Chenoa que más comentarios ha generado en redes sociales

Chenoa se marcó un sexy selfie en el espejo recién levantada y desde la cama que ha provocado toda una avalancha de ‘me gustas’ y comentarios, convirtiendo esta imagen en la que más reacciones ha generado de las publicadas por la artista.

De hecho, su excompañero de Academia, el extriunfito Juan Camus, fue de los primeros en responder a la foto: “Qué bien te sienta no dormir… cómo nos provocas”. Y este es sólo el comienzo de los muchos comentarios que ha tenido la instantánea.

Y es que la artista señalaba que tras la final de ‘Tu cara no me suena todavía’ no había podido dormir mucho de la emoción, y ese día además tenía que actuar en Badajoz. ¡A tope!