La espectacular figura de Blanca Romero en bikini a sus 44 años

Blanca Romero es conocida por la famosa serie 'Física o Química'. En el pasado mes de mayo, la actriz cumplía los 44 años. El parecido con su hija Lucía Rivera, modelo de 22 años, es totalmente innegable, tal y como se ha demostrado a través de los comentarios en su última foto en las redes sociales. En este vídeo te mostramos el posado en bañador que ha subido Romero a su Instagram, donde luce tipazo.

Hace un año en una entrevista, Romero hacía sus confesiones más sinceras hasta el momento, donde confesaba que sí que estaría dispuesta a pasar por quirófano. "Las arrugas me gustan, las de aquí para arriba no me preocupan" admitía divertida, sin embargo, sí que reconoce que se operaría los pechos.

A pesar de ello, fotos como el posado en bañador que madre e hija llevaron a cabo juntas, en un acantilado de Asturias, demuestran lo parecidas que son ambas, a pesar de la diferencia de edad.

Ahora, la actriz ha compartido una fotografía (que puedes encontrar en el vídeo de arriba) donde aparece luciendo una espectacular figura a sus 44 años, ¡dale al play!

