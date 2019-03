Kylie Minogue está tan orgullosa de su trasero que no duda en enseñarlo

Kylie Minogue presume de trasero en la nueva parodia publicitaria de la artista británica Katerina Jebb. ‘Simulacrum&Hyperbole’ es como se llama este trabajo, donde se pretende criticar de manera paródica la imagen que se ofrece de la mujer en la publicidad y en la televisión.

El protagonista indiscutible de este anuncio no es la voz de la cantante si no su impresionante culo asegurado en cinco millones de dólares. Y es que tanto vale su retaguardia que no podía tener un papel secundario.

Kylie muestra su lado más sexy con un sugerente vestido blanco y recorre a cámara lenta una habitación y al subir unas escaleras como una auténtica diva, deja al descubierto la parte más valiosa de su cuerpo para el delite de todos. Desde luego la cantante nos ha sorprendido con esta nueva faceta.