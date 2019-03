Kylie Jenner posa como una muñeca hinchable para la revista Interview

Kylie Jenner está en boca de todos y es que la modelo ha aparecido en la edición especial del mes diciembre/enero de Interview de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El fotógrafo Steve Klein ha sido el autor de estas fotos tan atrevidas y originales. Kylie protagoniza una sesión fotográfica de lo más 'hot' y no apta para menores de edad.



En las imágenes podemos ver a Kylie enfundada en un mono de látex negro y con un detalle, a la vista, importante: lleva el culo al descubierto. OMG! ¿Quizás sea porque es lo más característico en la familia Kardashian-Jenner?



Sea como fuere, la pequeña de la familia se mete en el papel de una muñeca hinchable inmóvil e indefensa y con un rostro poco expresivo y ausente. A la hija de Kris y Caitlyn Jenner se la puede ver en posturas demasiado provocativas que dejan poco a la imaginación.



En la entrevista que acompaña a estas impactantes imágenes, Kylie asegura que tiene miedo de hacer esta clase de fotografías por el impacto que puede tener en sus seguidores. Además, comparte una conversación con la cantante Lady Gaga en la que esta le aconseja que cualquier cosa que haga "tiene un efecto" y que "no cambie nunca", por lo que la modelo ha respondido: "Por eso no cambio y me mantengo auténtica". La novia del rapero Tyga ha añadido: "He hecho lo que he querido".