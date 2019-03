Kylie Jenner gana a su hermana Kim Kardashian en la batalla celebritera más sexy

La ganadora de la batalla de esta semana, y por lo tanto la más sexy de las hermanísimas, es Kylie Jenner, que ha vencido a su hermanastra Kim Kardashian con 934, frente a los 899 puntos de la reina de las curvas.

Aunque Kim intentara hacer creer que usaba el mismo bikini que su hermanita, a la vista está que sus cuerpos son totalmente diferentes. Para vosotros, las curvas de Kim han pasado a un segundo plano para dejar lugar al tipín de su hermanita, que viene pisando fuerte.

Así que declaramos a Kylie Jenner como la celebrity más sexy de la semana, pero que no se entere Kim porque seguro que provocamos una discusión fraternal.

Y como no, vuestros comentarios más ingeniosos tambien tienen premio:

El oro se lo lleva...

S.valtierra Sin ninguna duda me quedo con las curvas de Kim! Está buenorra buenorra y su hermana es sólo un intento 'de'

La plata es para...

Jimenita83 ¿De verdad que son hermanas? Kim ya podría darle un poquito a su hermana... O no, porque si no ya no sería Kim. Vamos que voto por Kim!!

Y el bronce se lo lleva...

Mirela Yordanova porfavor esta claro que kim la otra es como una tabla de planchar!