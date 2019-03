Kylie Jenner defiende a su hermana Kim Kardashian recreando su desnudo

Las hermanas Kardashian-Jenner siempre han demostrado estar muy unidas, y más aún cuando alguna de ellas se convierte en el objetivo de las críticas como esta semana le ha pasado a Kim Kardashian tras publicar una foto desnuda.

Por este motivo, la pequeña del clan, Kylie Jenner, ha decidido volver a revolucionar las redes sociales recreando el desnudo con el que sorprendía su hermana a principios de semana. La joven ha publicado una imagen en la que aparece frente al espejo con un bikini negro que simula las líneas negras que se puso su hermana como autocensura.

Y no solo eso, sino que el apoyo de Kylie no terminó en Instagram, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' siguió defendiendo a su hermana en Twitter publicando un tuit en el que afirmaba que Kim es una leyenda.