Kristen Bell y Jenna Dewan se quedan desnudas en la playa para el esperado posado de la revista Allure

¡Menuda sorpresita trae el número de mayo de la revista Allure! El esperado desnudo de celebrities que publica la revista, tiene como protagonistas esta vez a Kristen Bell y Jenna Dewan, que lucen cuerpazo meses después de haber dado a luz.

“Estaba terriblemente asustada de que me sentiría tonta y no del todo hermosa. Pero nunca he estado tan a gusto con mi cuerpo. Cuando me miré en el espejo, vi a Cindy Crawford" dijo Kristen tras ver el resultado de su trabajo. Jenna, por su lado, comentó la opinión de su marido, Channing Tatum: "Chan estuvo realmente de acuerdo con esto. Él sabe que estoy muy cómoda con mi cuerpo".

Tanto Kristen como Jenna aparecen posando en la playa, la primera sobre la arena y la segunda acostada en el agua. Seguro que el reportaje no deja indiferente a nadie, porque las dos están impresionantes. ¡Qué sexys son estas mamás!