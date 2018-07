Kourtney Kardashian, de posar desnuda a reencontrarse con su expareja, Scott Disick

Las Kardashian siempre están sorprendiéndonos con los detalles de su vida en el reality 'Keeping Up With The Kardashians'. Esta vez, Kourtney Kardashian se ha desnudado completamente frente a los fotógrafos para un vídeo promocional de la nueva temporada del programa.

Tras haber ganado peso tras su último embarazo, Kourtney se ha tomado en serio la dieta y el gimnasio y ha conseguido recuperar su figura y se siente muy a gusto consigo misma. "Yo creo que Kourtney no se da cuenta de lo bien que está ahora mismo", comentó uno de los fotógrafos, un comentario muy halagador y reconfortante después de que su expareja, Scott Disick, le minara la moral con el tema antes de su ruptura.

Disick acaba de salir del centro de desintoxicación al que entró tras acabar su relación con Kourtney en junio de 2015 y lo primero que ha hecho ha sido tener un encuentro con Kris Jenner en el que le comentó que "yo tomé la peor decisión que pude haber tomado en mi vida", refiriéndose al mal trato que le dio a su expareja durante la relación.

De igual manera, Scott y Kourtney también han mantenido una reunión en una cena y los rumores de la reconciliación se escuchan cada vez más. Una fuente cercana a la familia ha explicado que Scott tiene que demostrar aún una vez más que está recuperado para volver junto a su familia, y al parecer no va por mal camino.