Kim Kardashian se viste con transparencias para lucir sus pechos

Después de ser detenida por exceso de velocidad mientras huía de los paparazzi

Kim Kardashian se ha convertido en una de las celebrities más seguidas del momento. Cuando no pasa el tiempo presumiendo de su hija, Kim se dedica a mostrarse tal y como es. Y es que la modelo se dejó ver este fin de semana con un look de lo más ‘transparente’ para que no haya dudas de lo mucho que se quiere.