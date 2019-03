Kim Kardashian publica una foto en Instagram mostrando su trasero en México

"¡Déjame dormir!" Con estas palabras Kim Kardashian ponía título a otra de las fotos en las que presume de su voluminoso trasero. Retorcida en la cómoda hamaca-cama y bajo un sol espléndido, la celebrity se disponía a echarse una buena siesta cuando un intrépido 'fotografo' la retrató de lo más perezosa.

Y es que no hay día, momento ni lugar que no sea perfecto para que Kim pueda posar y lucir sus famosas curvas y, cómo no, compartirlas segundos después con sus más de 17 millones de seguidores de Instagram.

Actualmente la estrella televisiva se encuentra junto a su marido, el rapero Kanye West en México, donde continúan disfrutando de unas idílicas vacaciones veraniegas. Motos de agua, parajes de ensueño, lujo y exclusividad que rodean siempre a Kim y que no están faltando en sus mexicanas vacaciones. Y es que hay que ver lo que le gusta a Kardashian el postureo y presumir de todo lo que tiene.