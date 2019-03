Kim Kardashian posa desnuda en el desierto pintada a rayas

Kim Kardashian ha vuelto a desnudarse, parece que la estrella televisiva le está cogiendo el gusto a eso de mostrarse como vino al mundo. Kim ha vuelto a lucir curvas para una sesión realizada en el desierto y donde aparece totalmente desnuda cubierta simplemente por unas rayas de pintura blanca.

Las imágenes han sido difundidas en el último episodio del reality 'Keeping Up With the Kardashians' a través del canal E!

Junto a las imágenes, Kim aprovechó para hablar sobre la enfermedad que sufre en su piel: "Tengo psoriasis y no hay nada que pueda hacer al respecto, pero no hay razón por la que deba sentirme incómoda con mi cuerpo. Tengo la esperanza de que nadie se centrará en eso. Sólo quiero hacer cosas divertidas y artísticas". ¡Con esas curvas es muy difícil que alguien se fije más en la piel de Kim que en su cuerpo!