Kim Kardashian, Paula Echevarría y Alessandra Ambrosio: ¡adelanta la operación bikini para esta Semana Santa!

Ya llegan las vacaciones de Semana Santa, y parece que el buen tiempo nos va a acompañar durante todos estos días. Las celebrities lo saben, y como quieren presumir de tipazo por las playas y piscinas de sus destinos vacacionales, se han puesto las pilas para ser las más estupendas del lugar. ¿Quieres ser tú también el más sexy?

Algunas 'celebs' están siempre perfectas, aunque estos días se esfuerzan todavía más para destacar en las vacaciones. Alessandra Ambrosio es una de ellas, y es que da igual que esté vestida, en bikini, o con muy poquita ropa sobre la pasarela, que haga lo que haga puede presumir de cuerpazo. Aun así, la modelo se cuida, y es que la hemos visto más de una vez equipadísima para hacer deporte, así que si quieres conseguir un cuerpazo como el suyo, hay que aplicarse el cuento.

A Paula Echevarría el trabajo no le deja mucho tiempo, aunque nunca renuncia a su sesión de ejercicio diario con su entrenador personal y menos ahora que va a poder disfrutar de días de descanso, seguro que en algún sitio con calorcito. Algo que seguro comparte con Elle Macpherson, porque para mantener ese cuerpazo hace falta un poco de esfuerzo. No hace falta ir al gimnasio, porque con salir a correr un ratito o hacer algunos ejercicios en casa podemos conseguir estar igual de guapas que ellas.

Kim Kardashian no tienen ningún complejo, por lo que le da igual ponerse un bikini minúsculo con sus curvas. Aunque igual, al darse que el de su hermana no le sienta tan bien como a ella, ha decidido cuidarse más estos días para poder pasear su preciado trasero con orgullo por la playa . Y con este buen tiempo, ¿por qué no aprovechar para salir a caminar o para nadar en la piscina y disfrutar de unas buenas vacaciones?

Está claro que todas están esperando impacientes a que lleguen esos días de sol y calor, y si pueden ponerse aún más guapas hasta entonces, ¡pues mejor! ¡Cómo les gusta ser las más sexys del lugar, y a nosotros intentar imitarlas para ser más perfectos que ellas!