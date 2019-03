Kim Kardashian, ¿dulce y sexy?

SU MOMENTO MÁS EGOCÉNTRICO

Aún no estamos del todo acostumbrados a los exibicionismos de Kim, por eso, para que no nos aburramos, siempre trata de sacar algo que nos deje de piedra. He aquí su nueva foto de Twitter, en la que pregunta: "¿Muy sexy, muy dulce?". No sabemos donde ve la dulzura en esta fotito, la verdad.