Kim Kardashian se desnuda en Snapchat una vez más

Kim Kardashian ha vuelto a deleitarnos con uno de sus posados más famosos: ha vuelto a publicar una imagen en Snapchat en la que sale completamente desnuda. No es la primera vez que lo hace, ni la segunda, ni la tercera... ¡Hemos perdido la cuenta! Y es que si hay algo que le encanta a Kimmie, además de los selfies, es lucir palmito en sus redes sociales.

La estrella de 'Keeping Up with The Kardashians' ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Miami para celebrar el cumpleaños de su gran amiga Steph Shepse. Una vez allí, en el hotel, Kim no ha dejado pasar la oportunidad de lucir su nuevo bronceado con spray. Y es que entre lo morena que está, el 'cuerpazo' que tiene y lo que le gusta provocar a sus seguidores, extraño sería que no nos hubiera regalado otro desnudo más -que añade a su larga lista de posados sexys-.

Famosos son los selfies de la mujer de Kanye West, quien durante sus vacaciones de cuatro días en México, llegó a hacerse más de 1.500 por día. De hecho, Kanye llegó a decir en una entrevista para Harper's Bazaar: "Que mi mujer no se haga fotos de su cuerpo o selfies, sería como que Adele no cantara". Y es que sin querer, o queriendo, Kimmie está hecha toda una diva.