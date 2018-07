Kim Kardashian comparte una autofoto de lo más sensual en el 'Día Nacional del Selfie'

EN SU CUENTA PERSONAL DE INSTAGRAM

En el 'Día Nacional del Selfie', Kim Kardashian no podía defraudar a sus seguidores. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha celebrado este día tan importante para ella publicando una sensual imagen en la que posa en corset y presume de figura después de haber perdido 34 kilos tras convertirse en madre de su segundo hijo, Saint West.