Kendall Jenner sigue el ejemplo de Kim Kardashian y se desnuda para una sesión de fotos

Si hace algunos días os traíamos las imágenes de Kim Kardashian posando desnuda para el nuevo número de la revista GQ británica, hoy os traemos a otra de las hermanas del exitoso reality 'Keeping Up with the Kardashians' posando así de sexy.

Kendall Jenner ha querido seguir el ejemplo de su hermana y ha subido las temperaturas de todo el mundo con una sugerente sesión de fotos, tomadas por el famoso fotógrafo de los catálogos de Victoria's Secret, Russell James.

Kourtney Kardashian ha querido presumir de hermana a través de las redes sociales y ha subido una de las provocativas imágenes a su cuenta de Instagram, dejando ver lo orgullosa que está de ella y lo bien que posa para la cámara.

Y es que Kendall ya ha dejado muy claro que quiere ser conocida por méritos propios y está luchando por convertirse en una modelo de prestigio y desligarse de su apellido: "La gente piensa que este éxito simplemente me ha llegado. Pero no lo hizo. Lo que tengo casi ha jugado en contra... Fue a castings y a alguna gente no le gustaba por mi nombre. Es genial cuando la gente no me reconoce".