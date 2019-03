Kendall Jenner publica una imagen con un coche sobre su culo desnudo

La modelo Kendall Jenner ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de su trasero con un cochecito de juguete apoyado en él. La hermana de Kim Kardashian ha comentado esta foto con el título de la canción 'Road Tripping', que pertenece a los 'Red Hot Chilly Peppers'. Parece ser que el coche en la foto se debe al festival de Coachella.

Parece ser que la modelo quiere seguir los pasos de su hermanita Kim, quien presume de tener un culo envidiable siempre que puede. Pero esta no es la única foto que ha incendiado las redes sociales, ya que a Kendall le gusta subir imágenes que den qué hablar, al igual que a su amiga Cara Delevigne.

Aunque no está confirmado, todo apunta a que la protagonista de esta foto no es la modelo, es decir, no es el trasero de Kendall, ya que la misma fotografía fue publicada hace cinco meses por un usuario de Instagram. ¿Querría Kendall apropiarse el culo de una extraña?