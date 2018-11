Kendall Jenner se desnuda para Interview

La mayor de las Jenner posa en topless por primera vez

Las Jenner están que no paran. Si Kylie y Kendall nos sorprendían protagonizando el vídeo promocional de los MuchMusic Video Awards 2014, esta vez todas las miradas se centran en Kendall. La hermana mayor de las Jenner en su faceta más provocativa y liberal, se destapa ante los focos de Interview desvinculándose del personaje secundario que tenía en el reality show de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians' y apareciendo como una gran top model como viene demostrando.