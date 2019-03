Kendall Jenner, Cara Delevinge o Justin Bieber, entre los famosos que celebran sus éxitos con desnudos en la red

Ya sea por trabajo, para celebrar que el número de seguidores ha engrosado o simplemente porque les apetece, los VIP no dudan en mostrar sus encantos para deleite de sus admiradores y consiguen dar mucha envidia con sus esculturales cuerpos.

La cantante Rita Ora y Kate Moss posaron desnudos para la revista francesa Lui. Ambas protagonizaron dos portadas de lo más sugerente y provocativa. Mientras que Kate Moss destapaba su bonito trasero, Rita Ora hacia un divertido 'topless'. L a modelo inglesa se ha caracterizado por posar muy sexy ante los fotógrafos más importantes del mundo de la moda como Mario Testino.

Pero no han sido las únicas, Sharon Stone y Gisele Bündchen también se han dejado fotografiar desnudas para dos importantes publicaciones de moda, Harper’s Bazaar y Vogue. Con sus kilométricas piernas y escultural cuerpo consiguieron dejarnos con la boca abierta. La impresionante Irina Shayk también lo ha hecho en varias ocasiones para distintas publicaciones.

A la larga lista de famosos que se han desnudado, no podemos olvidar a Paco León para felicitar a Eva Hache, Malena Costa para celebrar los 200 mil seguidores, Robbie Williams para la portada de su disco 'Under the radar', la sexy Pamela Anderson por haberse curado de Hepatitis C. El culo de Justin Bieber dio mucho que hablar cuando el cantante decidió enseñarlo en Instagram durante sus vacaciones,

Por último, las amiguísimas Cara Delevinge y Kendall Jenner también han mostrado sus encantos a sus millones de seguidores en Instagram. Incluso, la hermanastra de Jenner, Kim Kardashian presumió de embarazo publicando una foto completamente desnuda. ¡No podemos negar que pueden presumir de cuerpos!