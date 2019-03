Kendall Jenner abraza en topless a Kim Kardashian

El tándem Kendall Jenner-Gigi Hadid es simplemente pefecto. Una es morena y la otra rubia pero ambas tienen unas medidas de infarto, son divertidas y se llevan a las mil maravillas. Ellas son las modelos del momento, las marcas se la rifan y además son ángeles de Victoria`s Secret. ¿Se puede pedir algo más?

Vogue ha querido hacer un divertido vídeo durante la Semana de la Moda de Nueva York con dos protagonistas fetiche, Kendall Jenner y Gigi Hadid. ¡Sólo falta Cara Delevinge! Gracias al vídeo hemos podido conocer los entresijos que esconde la moda y cómo viven las modelos durante la intensa semana. Aunque también, hemos podido descubrir algunos secretos de la hermanísima de Kim Kardashian. ¡Lleva un piercing en el pezón! Además, no duda en ponerse relleno para aumentar el tamaño de sus pechos. ¡No son perfectas!

KenGi han mostrado una complicidad y que la rivalidad entre ellas no existe. Aunque como no podía ser de otra forma, Kim Kardashian ha hecho su aparición estelar para llevar a su hermana una hamburguesa de McDonald's. Tanta ha sido la alegría de Jenner que no ha dudado en darle un abrazo en 'topless'. ¡Cuánto se quieren!