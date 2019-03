Kelly Rowland da el 'Do de pecho' en su última actuación

Desde que se disolvió Destiny's Child, cada una de sus chicas se ha tenido que buscar el pan por caminos diferentes. Mientras LeToya, Michelle y LaTiva siguen luchando, como pueden, para seguir ahí con sus intermitentes carreras musicales, Beyoncé ya se ha convertido en una de las grandes divas del mundo de la canción, a nivel mundial. Pero otra de sus componentes intenta hacerle sombra a la interprete de 'Single Ladies' en todo momento: Kelly Rowland va pegando tumbos por la música, pero parece que no le va nada mal.

Habitual en las pistas de baile, como colaboradora junto a los Dj más conocidos del mundo, parece que en solitario no consigue la misma fama que su ex compi. Es más, parece que no ha aprendido nada de la mujer de Jay-Z a la hora de saltar al escenario porque... ¡menudo descuido, guapa!

En su última actuación, en una discoteca de Nueva Jersey, la cantante quiso lucir mono con escote de impresión pero estaba tan concentrada en dar el ‘Do de pecho’ que al final lo dio... pero de otra manera. Y no creáis que intentó taparse, nada de eso. Ella siguió bailando, cantando y sus encantos disfrutaban de la fiesta por libre...

¿Escarmentará con esto y en la próxima actuación irá con cuello vuelto...? Lo que está claro es que los allí presentes disfrutaron, y mucho, de la actuación de la ex Destiny's Child, mucho más que si estuviese la mismísima Beyoncé, y seguro que las ventas de su disco 'Here I am' van a aumentar considerablemente...