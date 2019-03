Kate Moss enseña sus encantos para Pirelli

ESTA CHICA SÍ QUE SABE CÓMO SEDUCIR A UNA CÁMARA

Aunque estemos acostumbrados a verle sus 'encantos' al descubierto, Kate Moss no deja de sorprendernos en cada reportaje que hace. Y es que la top model ha posado así de espectacular para el calendario Pirelli 2012. El fótografo que se ha encargado de mostrar lo mejor de Kate no es otro que ¡su ex novio! ¿Qué pensaría su reciente maridito?