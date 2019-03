Kaley Cuoco enseña el pecho en el perfil de Snapchat de Brad Goreski

Kaley Cuoco enseñó un pecho en el perfil de Snapchat de su amigo Brad Goreski, cuando ambos estaban compartiendo un momento divertido y juguetón probando los filtros que ofrece esta aplicación.

La actriz, que estaba vestida con un albornoz de color rosa, decidió dejarlo caer por el hombro y se sacó un pecho para que la estrella de 'Fashion Police' hiciera el selfie. Él se 'disfrazó' con el filtro de anciano, una foto muy divertida que ha dejado claro que con este par de amigos nadie se puede aburrir.

Kaley Cuoco y Brad Goreski | Snapchat

No obstante, para desgracia de muchos, a Cuoco no se le ve nada de nada (por lo menos no el pezón), ya que ambos se han encargado de ponerle un 'corazoncito' a modo de pezonera.

Penny en 'The Big Bang Theory' no tiene perfil público en Snapchat, sin embargo, puede que después de este acontecimiento nos enteremos que se ha abierto una cuenta personal para deleitarnos a todos.