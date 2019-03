Justin Timberlake, un sexy 'trajeado' de alto standing

Montado en un descapotable y con una mirada que quita el sentido, Justin Timberlake ha protagonizado la última campaña de Givenchy, ‘Play Sport’, un spot en el que el cantante está de toma, pan y moja.

Esta no es la primera vez que el novio de Jessica Biel presta su imagen para la firma, ya que lleva más de tres años trabajando con ellos y el resultado es siempre el mismo: un Justin sexy, atractivo y rompedor, que se ponga lo que se ponga o se quite lo que se quite, siempre está de muy buen ver.

Justin se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, además de triunfar en el mundo de la canción, se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los actores más solicitados, protagonizando películas como 'Con derecho a roce', con Mila Kunis, o 'Just in time', junto a Amanda Seyfried.

Su relación con Jessica es un continuo sube y baja pero, a pesar de las continuas idas y venidas del pasado, parece que muy prontito darán un paso más en su relación, ya que planean casarse dentro de poco.