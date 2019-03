Justin Timberlake se convierte en el Papá Primerizo Más Sexy Del Planeta según la revista People

Si ayer descubríamos que la revista People había escogido, y con mucha razón, a David Beckham como el Hombre Vivo Más Sexy Del Planeta, hoy se ha llevado un honor del estilo otro atractivo hombretón: Justin Timberlake. La revista le ha concedido el título de Papá Primerizo Más Sexy, ¡y no es para menos!

El requisito principal para estar entre los nominados a este titulazo era haber sido padre a lo largo de este año, y todos sabemos que Justin y Jessica Biel tuvieron a su primer bebé el pasado mes de abril. El niño se llama Silas Randall Timberlake y tiene cautivadísimos a sus progenitores.

Justin está encantado con su nuevo papel de padre y no le importa hacer todas esas tareas del tipo cambiar pañales o pasar las noches en vela. Sin embargo, el espíritu fiestero del cantante no iba a cambiar por tener un hijo, y hace poco Justin fue noticia al comportarse no del todo bien con unos paparazzi tras haberse tomado unas copas de más.